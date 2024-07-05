Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 5 июля 2024Мир

В США рассказали о пользе для мирового порядка благодаря вступлению двух стран в БРИКС

FP: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС будет полезно для многополярности

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Расширение БРИКС в сторону Юго-Восточной Азии, а в частности присоединение Тайланда и Малайзии к объединению, является выигрышем с точки зрения многополярности, говорится в статье журнала Foreign Policy.

Таиланд и Малайзия, следует из материала, преследуют свои собственные интересы превыше всего и готовы к сотрудничеству как с Глобальным Югом, так и с США.

«Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит импульсы реформ и многосоюзничества, а не радикализма или создания блоков. Это обещает помочь противостоять практикам великих держав», — говорится в статье. Среди таких практик автор называет создание эксклюзивных альянсов и недопуск других стран в них.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что всего более 30 стран подали заявки на присоединение к группе БРИКС, в том числе Таиланд и Малайзия. По его словам, количество желающих сотрудничать с объединением постоянно растет.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликованы переговоры попавших под атаку Patriot российских пилотов

      Фицо впервые после покушения появился на публике

      США заявили о «подвижках» в обучении пилотов ВСУ управлению F-16

      Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из президентской гонки

      Премьер Словакии выразил восхищение Орбаном после его поездки в Киев и Москву

      Стало известно об отмене Венгрией встречи Сийярто с главой МИД Германии Бербок

      В США рассказали о пользе для мирового порядка благодаря вступлению двух стран в БРИКС

      Байден решил продолжить участие в президентской гонке

      Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

      Орбан ответил на критику его визита в Москву со стороны Борреля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше