В США рассказали о пользе для мирового порядка благодаря вступлению двух стран в БРИКС

FP: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС будет полезно для многополярности

Расширение БРИКС в сторону Юго-Восточной Азии, а в частности присоединение Тайланда и Малайзии к объединению, является выигрышем с точки зрения многополярности, говорится в статье журнала Foreign Policy.

Таиланд и Малайзия, следует из материала, преследуют свои собственные интересы превыше всего и готовы к сотрудничеству как с Глобальным Югом, так и с США.

«Расширение БРИКС в Юго-Восточную Азию еще больше усилит импульсы реформ и многосоюзничества, а не радикализма или создания блоков. Это обещает помочь противостоять практикам великих держав», — говорится в статье. Среди таких практик автор называет создание эксклюзивных альянсов и недопуск других стран в них.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что всего более 30 стран подали заявки на присоединение к группе БРИКС, в том числе Таиланд и Малайзия. По его словам, количество желающих сотрудничать с объединением постоянно растет.