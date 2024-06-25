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11:25, 25 июня 2024Мир

В Кремле рассказали о подавших заявки в БРИКС странах

Ушаков: более 30 стран подали заявки в БРИКС, в том числе Таиланд и Малайзия

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Всего более 30 стран подали заявки на присоединение к группе БРИКС, в том числе Таиланд и Малайзия. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет», — сказал он, добавив, что совсем недавно две азиатские страны — Малайзия и Таиланд — заявили о своем желании стать частью объединения.

17 июня глава международного комитета партии «Пыа Тай» («Для тайцев») Налини Тависин заявила, что Таиланд готов в ближайшее время присоединиться к БРИКС и развивать отношения внутри группы стран. Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране полноправное членство в объединении.

18 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим также выразил желание его страны стать частью постепенно расширяющегося БРИКС.

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      Лина Пивоварова
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