Байден выделил новый пакет помощи Украине и забыл его содержание

Байден выделил 225 млн долларов Украине, но забыл для чего

Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, но забыл, на что будут потрачены эти средства. О предоставлении нового пакета Киеву американский лидер объявил на полях саммита НАТО, трансляция которого проходит на официальном сайте альянса.

«Я подписал новый пакет помощи, кажется, вчера или позавчера. Его содержание позже уточнит шеф Пентагона Ллойд Джеймс Остин», — рассказал американский лидер.

Байден не смог привести детали новой военной помощи Киеву, однако агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что туда будут включены боеприпасы для нанесения ударов по территории России, находящейся рядом с Харьковской областью. В частности, туда войдут установки HIMARS, минометные системы и ряд артиллерийских снарядов