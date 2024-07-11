США объявят о военной помощи Украине для ударов по России

AP: Байден объявит об отправке 225 млн долларов Украине для ударов по России

Президент США Джо Байден объявит об отправке новой военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов для нанесения ударов по территориям России, находящимся рядом с Харьковской областью. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

«Вашингтон направит Киеву военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов (...) Туда будут включены боеприпасы для нанесения ударов по территории России, находящейся рядом с Харьковской областью», — сообщает агентство.

Анонимные источники уточнили, что в новый пакет помощи войдут установки HIMARS, минометные системы и ряд артиллерийских снарядов.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не намерены пересматривать позицию по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, несмотря на недовольство украинского руководства. Салливан подчеркнул, что США рассчитывают на поставку истребителей F-16 ВСУ, предполагая, что они будут применяться на передовой.