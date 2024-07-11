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08:55, 11 июля 2024Экономика

Дава рассказал о квартире с двумя детскими комнатами

Блогер Дава рассказал, что у него строится квартира с двумя детскими комнатами

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Популярный российский блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава, сообщил, что строительство его квартиры почти завершено. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Блогер ответил на вопрос, насколько твердо он стоит на ногах в материальном плане. «Я чувствую себя очень уверенно. Сейчас как раз достраиваю квартиру, и там уже есть две детские», — поделился информацией Манукян, не уточнив при этом, где именно находится объект недвижимости, о котором идет речь, и его стоимость. Он добавил, что хотел бы иметь троих детей.

Ранее в июле стало известно, что блогер и визажист Гоар Аветисян подарила пожилой бездомной женщине квартиру.

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      Полина Кислицына
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