Российская блогер-миллионник подарила бездомной квартиру

Блогер Гоар Аветисян подарила квартиру бездомной пожилой женщине

Российский блогер Гоар Аветисян с аудиторией 12,3 миллиона человек в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) подарила квартиру бездомной. Об этом она сообщила в соцсетях.

По словам блогера, год назад она встретила на улице бабушку Надежду, которой было негде жить, и вскоре после этого купила ей квартиру. Аветисян опубликовала видео, на котором она вручает пожилой женщине ключи от нового жилья. Интерьер квартиры выполнен преимущественно в белом и красном тонах. К моменту заселения новой хозяйки она была обставлена необходимой мебелью. На записи также видно, что все имущество бездомной тогда составляли лишь несколько котомок с вещами.

«Я не смогла пройти мимо. Я поняла, что нет большего смысла на этой земле, чем каждый день стараться сделать что-то хорошее», — обратилась Гоар к подписчикам. Она добавила, что скоро они будут отмечать годовщину этого события. «Вот уже почти год как она в тепле, безопасности, любви и ни в чем не нуждается», — заключила звезда.

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