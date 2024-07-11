Гаврилов: решение разместить ракеты США в Германии является грубым просчетом

Решение США разместить дальнобойные ракеты на территории является грубым просчетом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, оно демонстириует всему миру «твердолобую нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности».

«Видимо, в Вашингтоне и Берлине окончательно предали забвению уроки прошлого. Как бы то ни было, история показывает, что рано или поздно американцам придется с нами договариваться и убирать все это "железо" обратно к себе или уничтожать», — считает дипломат.

Ранее Reuters сообщило, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Решение было принято по итогам саммита стран НАТО, который прошел в Вашингтоне.