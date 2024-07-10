Названы сроки развертывания дальнобойного оружия США в Германии

Reuters: США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году

США начнут развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать странам Европы приверженность Вашингтона НАТО. Такие сроки называет агентство Reuters со ссылкой на совместный американо-немецкий документ.

«"Эпизодические развертывания" Соединенных Штатов готовятся к долгосрочному размещению таких средств, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие», — отмечается в тексте заявления.

Дополнительно сообщается, что данные типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может дать гарантии о долгосрочной помощи Украине даже при координирующей роли в военный поставках, однако сделает ее более предсказуемой и стабильной.