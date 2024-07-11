Дом Сильвестра Сталлоне выставили на продажу

Принадлежавший Сталлоне дом решили продать за 4,29 миллиона долларов

Принадлежавший ранее американскому актеру Сильвестру Сталлоне дом в пригороде Нью-Йорка выставили на продажу за 4,29 миллиона долларов. Об этом сообщает New York Post.

Особняк площадью более 400 квадратных метров с обширной террасой, бассейном и видом на реку Гудзон расположен в Харрисоне — небольшом городке в округе Вестчестер в 35 километрах от Нью-Йорка. В здании с участком площадью 20 тысяч квадратных метров недавно провели ремонт.

Отмечается, что дом также принадлежал автору кулинарных книг и обозревателю журнала Vogue Барбаре Кафке.

Ранее нового владельца нашел дом, в котором американский комик Джерри Сайнфелд провел свое детство. Одноэтажное здание 1956 года постройки, отделанное виниловым сайдингом, расположено на южном побережье Лонг-Айленда. Известно, что бывший владелец выставил его на продажу за 550 тысяч долларов (50,8 миллиона рублей).