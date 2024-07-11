Домогавшегося 13-летней школьницы участника СВО освободили в зале суда

В Адыгее участник СВО получил условный срок за домогательства к школьнице

В Республике Адыгея участник специальной военной операции (СВО) Магамет Датхужев получил пятилетний условный срок за домогательства к 13-летней школьнице — россиянина освободили в зале суда. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Газета.Ru»

По данным издания, военный познакомился со школьницей, после того как подвез ее до дома и обменялся с ней телефонами. После они вели интимную переписку, и мужчина просил присылать ему фотографии в нижнем белье. О контактах девочки с военным стало известно благодаря одноклассницам, которые нашли в ее телефоне переписку и отправили скриншоты классному руководителю. Школьница утверждала, что прервала переписку из-за пошлости со стороны Датхужева. Военный утверждал, что был уверен, что школьница достигла 14-летнего возраста.

Суд учел, что подросток «выглядит значительно старше своего фактического возраста», а также поведение девочки и незначительность времени общения мужчины и школьницы. Также смягчающими обстоятельствами стали полученная в зоне СВО контузия и добровольное поступление на воинскую службу по контракту.

19 июня в Вологде дали семь лет колонии россиянину, домогавшемуся десятилетней школьницы в лифте.