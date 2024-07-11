Джиджи Хадид сравнили с бездомной на новых фото с Брэдли Купером

Пользователи сети сравнили американскую модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид с бездомной на новых снимках папарацци. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

29-летнюю манекенщицу заметили в компании ее возлюбленного, 49-летнего американского актера Брэдли Купера. Так, на размещенных кадрах Хадид предстала в укороченной белой футболке с принтом в виде улыбающегося смайлика, серых спортивных штанах с низкой посадкой, коричневых замшевых сабо, темных солнцезащитных очках и с небольшой желтой сумкой. На Купере голубая футболка с надписью, серые брюки и бело-коричневые кроссовки.

Читателей портала удивил внешний вид знаменитости, о чем они принялись писать в комментариях. «Я так одеваюсь, когда убираюсь в квартире», «Даже я не одеваюсь так плохо, когда иду в магазин за продуктами», «Странная пара. Выглядят так, как будто живут в фургоне», «Серьезно? Почему она так одета?», «Она супермодель? Абсолютно ноль чувства стиля», — высказывались они.

Ранее анонимные инсайдеры раскрыли новые подробности романа Джиджи Хадид и Брэдли Купера.