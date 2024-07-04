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17:23, 4 июля 2024Ценности

Появились новые подробности о романе Джиджи Хадид и Брэдли Купера

People: роман Джиджи Хадид и Брэдли Купера перерос в полноценные отношения

Кадр: CelebriTEA News

Появились новые подробности о романе модели Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера. Об этом пишет People.

По данным анонимного источника, союз 29-летней манекенщицы с 49-летним актером перерос в полноценные отношения. «Когда все началось, я не был уверен, что это что-то большее, чем мимолетная интрижка, но все стало серьезнее. Они оба загружены, но умудряются проводить время вместе и наслаждаться друг другом», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, инсайдер назвал пару счастливой. «У них хорошая, стабильная социальная жизнь, и они действительно счастливы», — заключил он.

В мае папарацци засняли танцующую Джиджи Хадид на свидании с Брэдли Купером. Актер и модель были в вип-секторе во время выступлений американской певицы Тейлор Свифт.

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      Екатерина Ештокина
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