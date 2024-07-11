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14:57, 11 июля 2024Силовые структуры

Еще одного фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО арестовали

В Ростове-на-Дону суд арестовал фигуранта дела о захвате СИЗО Гандалоева

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд арестовал фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО №1 Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину отправили под стражу до 15 августа. Он проходит обвиняемым по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

По версии следствия, Гандалоев принимал участие в бунте с остальными сообщниками, но был в самом начале задержан конвоирами. Террорист сопротивлялся и ранил заточкой одного из них.

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      Варвара Митина
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