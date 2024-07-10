В деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый

Заключенный Гандалоев стал вторым обвиняемым в деле о захвате заложников в СИЗО

В уголовном деле о захвате заложников в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый. Об этом в среду, 10 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, речь идет о заключенном Малике Гандалоеве (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого задержали в самом начале бунта 16 июня. Гандалоев принимал участие в бунте с остальными сообщниками, но был в самом начале задержан конвоирами. Он сопротивлялся и ранил заточкой одного из них.

Имя Гандалоева фигурировало в списке террористов. захвативших заложников. Его отец — уроженец Ингушетии Умарбек — усомнился в том, что сын участвовал в бунте.

Первым стал единственный выживший после штурма Даниил Камнев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), участвовавший в захвате заложников. На допросе он пояснил, что использовавшиеся при захвате ножи подельники приобрели за 5000 рублей благодаря сотрудникам режимного отдела.