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07:29, 19 июня 2024Россия

Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО заявил об отсутствии информации о судьбе сына

Отец захватчика ростовского СИЗО Гандалоева: меня не уведомляли о судьбе сына

Фото: Bai Xueqi / XinHua / Reuters

Отец уроженца Ингушетии Малика Гандалоева (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Умарбек усомнился, что его сын был участником захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, его не проинформировали о судьбе сына. «Мне власти ничего не сказали», — подчеркнул он. Мужчина убежден, что Малик не принимал участия в захвате заложников. «И правильное, и неправильное — все что не попадя пишут, дезинформацию», — заявил Гандалоев-старший.

Ранее журналисты нашли в Малгобекском районе Ингушетии дом Малика Гандалоева.

Нападение на изолятор в Ростове-на-Дону произошло 16 июня. Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры и взять в заложники сотрудников. После этого спецназ провел штурм, которому предшествовали переговоры с преступниками, однако общение не увенчалось успехом. По итогам штурма пятеро из шести заключенных были ликвидированы, один из террористов выжил во время штурма.

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      Марина Совина
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