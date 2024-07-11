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14:51, 11 июля 2024Силовые структуры

ФСБ России задержала планировавшего вступить в ряды ВСУ фотоагента

Под Владимиром ФСБ задержала фотоагента, планировавшего вступить в ряды ВСУ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Во Владимирской области ФСБ задержала фотоагента, планировавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Звезда».

По данным телеканала, мужчина из Коврова публиковал в интернете посты с призывами к совершению терактов в России. После этого с ним связались украинские вербовщики. Россиянин получил от них бланк анкеты военнослужащего ВСУ и заполнил его. Кроме того, он фотографировал для кураторов социальные объекты и дома в своем городе.

Ранее суд в Еврейской автономной области приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Юноша передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации воинских подразделений в зоне специальной военной операции.

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      Екатерина Кашурникова
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