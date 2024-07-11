В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ

Суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к 5 годам колонии за госизмену

Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Юноша передавал украинским спецслужбам информацию о местах дислокации воинских подразделений в зоне специальной военной операции, передает РИА Новости.

По данным УФСБ, студент, используя интернет, выполнял задание Службы безопасности Украины (СБУ) по сбору информации о российских военнослужащих. Уточняется, что юноша полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Ранее сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных о Российской армии.

26 июня сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина за шпионаж.