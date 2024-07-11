Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:55, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Бывшего участника «Дома-2» заставили извиняться за оскорбление азербайджанцев

Экс-участника «Дома-2» Ягодку заставили извиняться за оскорбление азербайджанцев

Представители азербайджанской диаспоры заставили извиняться бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» и треш-стримера Германа Ягодку за оскорбление азербайджанцев, прозвучавшее в ходе его онлайн-трансляции. Об этом сообщает Baza.

В ролике неизвестные мужчины потребовали, чтобы Ягодка извинился за слова, которые произнес во время одного из стримов. «Я хочу извиниться перед всей нацией азербайджанской. И, если честно, еще перед всеми людьми, кто видел это видео», — сказал экс-участник шоу. После этого его несколько раз ударили по лицу, а также заставили сказать «Да здравствует Азербайджан» на азербайджанском языке.

Позднее стример записал еще одно видео, в котором снова попросил прощения. «Я знаю, что задел то, что вообще задевать нельзя», — сказал он в ролике. Ягодка также пожаловался, что в последнее время злоупотребляет алкоголем из-за расставания с женой. «Простите меня, пожалуйста», — сказал он.

Материалы по теме:
«Нужно наводить порядок» Как теракт в «Крокусе» изменил отношение к мигрантам и едва не поссорил Россию и Таджикистан?
«Нужно наводить порядок»Как теракт в «Крокусе» изменил отношение к мигрантам и едва не поссорил Россию и Таджикистан?
30 мая 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

В трансляции, за которую Ягодке пришлось просить прощения, он заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Армении. Стример также оскорбительно высказался о жителях Азербайджана, употребив при этом нецензурную брань.

Ранее сообщалось, что военкор Владимир Романов, назвавший чеченский батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними. По словам журналиста, он пообщался с командиром «Ахмата» и понял, что был не прав.

Ягодка в начале 2000-х поучаствовал в «Доме-2». В 2019 году году он стал участником скандала после того, как во время онлайн-трансляции помочился на своего соседа. За это его задержали и оштрафовали.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия узнала, что США ищут замену Зеленскому. Кого готовят на пост президента Украины?

      Стилист Рогов перечислил модные тренды на лето

      Россиян предупредили о неочевидной опасности фруктов

      В Харьковской области рассказали о ежедневных потерях ВСУ

      Стало известно о стягивании резервов ВСУ под Харьков из-за страха прорыва

      Вывоз нефти из России упал

      Названы города России с самым грязным воздухом

      Ганчев назвал число эвакуированных за два месяца из Харьковской области в Россию людей

      Украинские военные передали России координаты бункера с генералами для удара по нему

      ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше