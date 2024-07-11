Бывшего участника «Дома-2» заставили извиняться за оскорбление азербайджанцев

Экс-участника «Дома-2» Ягодку заставили извиняться за оскорбление азербайджанцев

Представители азербайджанской диаспоры заставили извиняться бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» и треш-стримера Германа Ягодку за оскорбление азербайджанцев, прозвучавшее в ходе его онлайн-трансляции. Об этом сообщает Baza.

В ролике неизвестные мужчины потребовали, чтобы Ягодка извинился за слова, которые произнес во время одного из стримов. «Я хочу извиниться перед всей нацией азербайджанской. И, если честно, еще перед всеми людьми, кто видел это видео», — сказал экс-участник шоу. После этого его несколько раз ударили по лицу, а также заставили сказать «Да здравствует Азербайджан» на азербайджанском языке.

Позднее стример записал еще одно видео, в котором снова попросил прощения. «Я знаю, что задел то, что вообще задевать нельзя», — сказал он в ролике. Ягодка также пожаловался, что в последнее время злоупотребляет алкоголем из-за расставания с женой. «Простите меня, пожалуйста», — сказал он.

В трансляции, за которую Ягодке пришлось просить прощения, он заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Армении. Стример также оскорбительно высказался о жителях Азербайджана, употребив при этом нецензурную брань.

Ранее сообщалось, что военкор Владимир Романов, назвавший чеченский батальон «Ахмат» тиктокерами, извинился перед ними. По словам журналиста, он пообщался с командиром «Ахмата» и понял, что был не прав.

Ягодка в начале 2000-х поучаствовал в «Доме-2». В 2019 году году он стал участником скандала после того, как во время онлайн-трансляции помочился на своего соседа. За это его задержали и оштрафовали.

