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20:13, 11 июля 2024Россия

Глава парламента российского региона собрался в зону СВО

Глава заксобрания Карелии Шандалович уйдет в зону СВО

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Председатель заксобрания Карелии Элиссан Шандалович уйдет в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава российского региона Артур Парфенчиков, соответствующий пост появился на его странице во «ВКонтакте».

«На СВО уходит наш коллега, председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Сегодня он объявил о своем решении на заседании парламента», — написал политик.

Он поддержал решение Шандаловича, а также отметил, что его многолетний опыт работы врачом будет востребован в зоне боевых действий.

Ранее появилась информация, что в зону СВО отправится руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов. Глава региона Сергей Меликов сообщил, что после начала спецоперации Гасанов несколько раз просил отпустить его в зону боевых действий.

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      Никита Абрамов
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