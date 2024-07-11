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23:47, 11 июля 2024Мир

Глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения

Глава Rheinmetall заявил, что верит информации о срыве покушения на него
Армин Паппергер

Армин Паппергер. Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказал Financial Times, что верит информации CNN о срыве покушения на него.

По его мнению, «CNN не просто смотрит в небо». Он подчеркнул, что правительство Германии хорошо обеспечивает его защиту.

Вместе с этим глава концерна назвал себя счастливым человеком, потому что всегда чувствует себя в безопасности.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об имевшемся плане покушения на директора Rheinmetall Паппергера. Этот концерн является крупным поставщиком оружия Украине. Мужчину смогли защитить службы безопасности Германии после предупреждения США. Дополнительно сообщалось, что за данным планом могла стоять Россия.

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      Сергей Грехов
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