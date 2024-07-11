Хлои Кардашьян призналась, что попробовала бы «Оземпик» при наличии лишнего веса

Американская телезвезда Хлои Кардашьян призналась в желании попробовать «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения вместо лечения диабета. Соответствующий эпизод из реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приводит издание Daily Mail.

40-летняя предпринимательница рассказала, что решилась бы на такой шаг при наличии лишнего веса. По ее словам, она не сомневается в эффективных действиях упомянутого препарата. «Я пробовала все модные тенденции в снижении веса, кроме того, что действительно работает», — заявила телезвезда.

В то же время Кардашьян уточнила, что поощряет здоровой образ жизни и занятия спортом. «Я думаю, что люди должны быть активными. Все равно, сколько ты весишь, ты просто должна быть здоровой и сильной ради себя», — высказалась она.

В апреле Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.