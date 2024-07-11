Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 11 июля 2024Ценности

Хлои Кардашьян призналась в желании попробовать «Оземпик»

Хлои Кардашьян призналась, что попробовала бы «Оземпик» при наличии лишнего веса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Хлои Кардашьян призналась в желании попробовать «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения вместо лечения диабета. Соответствующий эпизод из реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приводит издание Daily Mail.

40-летняя предпринимательница рассказала, что решилась бы на такой шаг при наличии лишнего веса. По ее словам, она не сомневается в эффективных действиях упомянутого препарата. «Я пробовала все модные тенденции в снижении веса, кроме того, что действительно работает», — заявила телезвезда.

В то же время Кардашьян уточнила, что поощряет здоровой образ жизни и занятия спортом. «Я думаю, что люди должны быть активными. Все равно, сколько ты весишь, ты просто должна быть здоровой и сильной ради себя», — высказалась она.

В апреле Тори Спеллинг призналась в употреблении препарата «Оземпик» после родов. Актриса рассказала, что решила скорректировать изменившуюся фигуру после рождения пятого ребенка в 2017 году. На тот момент ее вес составлял около 73 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?

      США заявили о самостоятельности Украины в обеспечении своей ПВО

      ФСБ и полиция нашли в доме у россиянина арсенал с оружием и взрывчаткой

      Лифт с людьми рухнул с 15 этажа в московской поликлинике

      В Белом доме раскрыли место базирования истребителей F-16 для ВСУ

      На Западе заявили о возможности России наносить удары по Украине

      СБУ вызвала на разговор пожелавшую мира украинскую блогершу

      Москвичам рассказали о службе психологической помощи пациентам с онкологией

      Названа главная причина появления космического мусора

      Известная телеведущая заявила о завершении карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше