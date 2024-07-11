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12:33, 11 июля 2024Мир

Иран отверг обвинения в поставке боевых беспилотников в Россию

Представитель МИД Ирана Канани: Тегеран никогда не поставлял беспилотники в РФ

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Тегеран никогда не поставлял боевые беспилотники в Россию для их дальнейшего использования в украинском конфликте. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, его слова приводятся на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

«Стратегия Исламской Республики Иран всегда заключалась в том, чтобы играть конструктивную роль в установлении стабильной безопасности в регионе и мире, она никогда не предоставляла России беспилотники», — сказал дипломат на брифинге.

Канани подчеркнул, что любая попытка связать развитие двустороннего сотрудничества России и Ирана с эскалацией украинского кризиса говорит о предвзятости западных стран и попытках «оправдать дальнейшее продолжение военной помощи Украине».

В январе Хоссейн Амир Абдоллахиан, занимавший тогда пост министра иностранных дел Ирана, заявил, что Киев не предоставил Тегерану никаких доказательств якобы использования Россией иранского вооружения в зоне конфликта.

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      Глеб Бажуткин
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