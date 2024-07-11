МИД Ирана: НАТО несет ответственность за конфликт на Украине

НАТО несет ответственность за конфликт на Украине, происходящее является следствием агрессивной политики Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в своем в заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — рассказал дипломат.

Канани также раскритиковал обвинения в якобы военной помощи России со стороны Ирана. По его словам, подобные заявления используются Западом лишь для наращивания поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) и усиления инфраструктуры НАТО вдоль границы России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ продолжается. По его словам, одной из главных целей альянса является нанесение России стратегического поражения и ее подавление.