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13:12, 11 июля 2024Мир

Иран обвинил НАТО в начале конфликта на Украине

МИД Ирана: НАТО несет ответственность за конфликт на Украине

Фото: Sofia Yanjari / Reuters

НАТО несет ответственность за конфликт на Украине, происходящее является следствием агрессивной политики Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в своем в заявлении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — рассказал дипломат.

Канани также раскритиковал обвинения в якобы военной помощи России со стороны Ирана. По его словам, подобные заявления используются Западом лишь для наращивания поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) и усиления инфраструктуры НАТО вдоль границы России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ продолжается. По его словам, одной из главных целей альянса является нанесение России стратегического поражения и ее подавление.

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      Максим Габриелян
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