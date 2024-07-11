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12:13, 11 июля 2024Россия

В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

Песков: движение инфраструктуры НАТО в сторону российских границ продолжается

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Движение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ продолжается. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим решение, принятое в НАТО, по созданию логистических хабов в причерноморских городах, по открытию дополнительных точек в Европе. И мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ», — заявил Песков.

Представитель Кремля, в частности, обратил внимание на решение о том, что Украина со временем должна стать членом НАТО. По его словам, одной из главных целей альянса является нанесение России стратегического поражения и ее подавление.

«Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны», — заключил Песков, добавив, что России предстоит подготовить ответные меры для контрсдерживания НАТО.

Ранее Песков заявил о готовности России обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не отдельные их аспекты.

В ночь на 11 июля обнародовали декларацию по итогам саммита НАТО. В ней идет речь о «необратимом пути» Украины в альянс и выделении Киеву 40 миллиардов евро в 2025 году.

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      Елена Торубарова
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