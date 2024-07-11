Актриса Кейт Бекинсейл призналась, что резкое похудение вызвано стрессом

Британская актриса Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Соответствующий комментарий появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда «Ван Хельсинга» записала видео, в котором предстала в укороченном розовом топе и трусах с низкой посадкой. При этом она надела черные кожаные ботфорты и дополнила свой образ объемным бантом. Многие поклонники обратили внимание на болезненную худобу знаменитости. «Какая худая. Что с тобой случилось?», «Ты всех пугаешь. С тобой все в порядке?», «Как твое здоровье?», «Так странно, что голова больше тела», «Мы очень обеспокоены твоим состоянием», — писали комментаторы.

Бекинсейл, в свою очередь, решила ответить на данные высказывания. По ее словам, резкая потеря веса вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери. «Я довольно быстро начала терять вес от стресса и горя... А потом я шесть недель пролежала в больнице, потому что горе прожгло дыру в моем пищеводе, из-за чего меня рвало большим количеством крови», — призналась она.

В мае Кейт Бекинсейл ответила критикам ее чрезмерной худобы фразой «я пытаюсь выжить».

