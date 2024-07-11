Киев захотел набрать в ВСУ 15 тысяч заключенных

Министр юстиции Украины Малюська: в ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут набрать 15 тысяч заключенных. Об этом Financial Times (FT) заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, Киев планирует, что на службу в украинскую армию поступит 5 тысяч осужденных. При этом, «при самых благоприятных обстоятельствах», данные показатели могут утроиться и составить около 15 тысяч человек.

Глава Минюста Украины рассказал, что в рамках данной инициативы заявления подали около 5200 заключенных. Из них 2872 осужденных были приняты в ряды ВСУ. 368 человек получили отказ по состоянию здоровья.

Малюська также раскрыл сроки отправления украинских заключенных на фронт. Он сообщил, что осужденные прибудут на передовую в составе ВСУ до конца лета. Министр юстиции Украины отметил, что первая волна заключенных уже заканчивает двухмесячную подготовку.