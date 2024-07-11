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09:42, 11 июля 2024Бывший СССР

Раскрыты сроки прибытия на фронт заключенных в составе ВСУ

Малюська: заключенные в составе ВСУ отправятся на фронт до конца лета

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заключенные, проходящие военную подготовку в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправятся на фронт до конца лета. Сроки прибытия осужденных в зону боевых действий раскрыл в разговоре с The Financial Times глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

«Они, как ожидается, будут направлены на линии фронта к концу лета», — заявил глава Минюста.

Малюська отметил, что первая волна заключенных, которых направят в зону боевых действий, уже заканчивает двухмесячную программу подготовки.

Ранее стало известно количество мобилизованных в ВСУ заключенных. По словам Малюськи, на службу в украинской армии поступили более 2750 осужденных мужчин.

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      Глеб Палехов
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