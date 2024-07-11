Китай отреагировал на упоминание себя в декларации НАТО

Посольство: КНР выступил против упоминания себя в документах НАТО как «угрозы»

Китай выступает против упоминания себя в документах Североатлантического альянса (НАТО) в качестве «угрозы» и требует прекратить выдвигать обвинения в адрес Поднебесной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в Вашингтоне.

«Раздувание тезиса о так называемой "китайской угрозе" совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве порекомендовали НАТО вместо выдвижения обвинений предпринять конструктивные меры для восстановления мира.

Ранее страны-члены альянса обвинили Китай в создании системных вызовов для евроатлантической безопасности. Мы призываем КНР принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности посредством прозрачности», — говорится в декларации НАТО.