В НАТО призвали Китай к диалогу по снижению рисков

НАТО: КНР создала системные вызовы для евроатлантической безопасности

Североатлантический альянс (НАТО) призвал Китай к диалогу по снижению стратегических рисков. Об этом говорится в совместной декларации организации.

«Мы призываем КНР принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности посредством прозрачности. Мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что КНР создает системные вызовы для евроатлантической безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также заявил, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать.