Командир противотанковой пушки рассказал об уничтожении FPV-дронов с помощью ружей

Командир «Рапиры» рассказал об уничтожении семи FPV-дронов из охотничьих ружей

За несколько дней расчет находящейся под Сватово противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» уничтожил из охотничьих ружей семь FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать позиции орудия после очередной результативной стрельбы. Об этом сообщил командир расчета с позывным Путник, передает ТАСС.

По его словам, после обнаружения приближающегося дрона-камикадзе бойцы занимают более безопасные позиции и открывают по дрону огонь из ружей. «Если мы разбиваем цели из пушки, а мы их разбиваем, то сюда идет прямо рой этих дронов», — добавил Путник.

Он также указал на то, что на позициях есть и переносное средство радиоэлектронной борьбы, которое зачастую успевает подавить сигнал атакующих беспилотников.

Ранее боец добровольческого отряда «Факел», действующего в составе группировки войск «Юг», отмечал эффективность охотничьих ружей в борьбе с FPV-дронами. «То, что на ходу было сбито, на подлете, значительная часть этого [сбита] благодаря именно таким "антидроновым" ружьям. Каждый [сбитый] дрон — это [спасенная] человеческая жизнь», — объяснил военный.