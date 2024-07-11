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10:16, 11 июля 2024Бывший СССР

Контроль над всей Украиной назвали накладным для России

Эксперт Караганов: России не нужна вся Украина, так как это морально накладно

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

России не нужна вся Украина, так как это морально и экономически накладно. Об этом заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, передает РИА Новости.

«Вся Украина нам не нужна. Это слишком накладно как морально, так и экономически», — сказал он.

Караганов считает, что Россия должна получить значительную часть территорий Украины после завершения конфликта. По его словам, в результате государственное образование, которое останется от страны, должно быть полностью демилитаризовано и иметь нейтральный статус.

Ранее он призвал не затягивать конфликт с Западом на Украине. По мнению Караганова, его нужно завершить в ближайшие два года. В июле эксперт заявлял, что сейчас нарастает опасность третьей мировой войны.

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      Кристина Есикова
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