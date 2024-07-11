Опасность Третьей мировой войны оценили

Политолог Караганов: опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает

Опасность Третьей мировой войны сегодня нарастает. Об этом заявил научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в беседе с РИА Новости.

Политолог уточнил, что возникнуть опасность может в Европе, где Запад пытается «подорвать» Россию. Караганов напомнил, что настаивает на «возрождении роли ядерного оружия, которое последние семь десятилетий играло роль надежного предохранителя».

Страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Документ включает в себя заявления относительно отношений с Москвой, а также будущего Украины на пути к членству в объединении.