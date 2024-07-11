Глава МИД Украины Кулеба анонсировал откровенный разговор Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет откровенный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «24 канал».

По его словам, между лидерами стран нет никаких табу в разговорах. Сам Кулеба встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил абсолютно все вопросы, связанные с НАТО и поставками Украине оружия.

Он заключил, что разговор Зеленского с Байденом будет таким же откровенным и полноценным.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне. Он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов (более 32 миллиардов рублей).