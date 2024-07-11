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10:01, 11 июля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне

Зеленский: прошли переговоры с премьером Канады Трюдо и главой Чехии Павелом

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вашингтоне принял участие в двусторонних переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой Чехии Петром Павелом. Об итогах общения с лидерами стран-участниц Североатлантического альянса украинский лидер рассказал в Telegram.

«Сегодня вместе с премьер-министром Канады обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей», — говорится в публикации.

Зеленский поблагодарил Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов. С президентом Чехии Зеленский обсудил инициативу республики по поставке артиллерийских боеприпасов Киеву.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу, такие как Германия, Румыния, Италия и Нидерланды, в ближайшее время начнут поставки «десятков западных систем противовоздушной обороны» Украине.

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      Глеб Палехов
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