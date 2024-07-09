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20:33, 9 июля 2024Бывший СССР

«PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

Песков назвал удар ракеты ВСУ по детской больнице PR-операцией на крови

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг попадания антиракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской больнице «Охматдет» в Киеве является PR-операцией украинских властей на крови.

Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все PR-операции, причем PR-операции на крови

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Он заметил, что ВСУ, вероятно, неправильно использовали ракету противовоздушной обороны (ПВО), из-за чего снаряд и попал в детское медицинское учреждение. Он подчеркнул, что, несмотря на тяжесть трагедии, ее используют в качестве фона для сопровождения президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Песков назвал подобную методику Киева нечистоплотной, но вместе с тем известной и неоднократно повторяющейся. Он добавил, что даже такие события не помогут России достучаться до стран Запада, что можно объяснить доминированием англо-саксонских СМИ за рубежом.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России назвали причину попадания ракеты ВСУ по детской больнице в Киеве

Причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он предположил, что упавший на медучреждение снаряд ВСУ был выпущен для того, чтобы сбить российскую ракету, метившую по военному заводу имени Артема. Дипломат напомнил, что сам завод располагается всего в двух километрах от детской больницы.

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Удар ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS по детской больнице в Киеве был подтвержден. Подобные случаи неоднократно происходили с операторами украинских систем ПВО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя трагедию, она напомнила, что ракеты Киева не в первый раз промахиваются и бьют по жилой инфраструктуре и мирному населению страны.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — сделала акцент Захарова.

Фото: Anton Shtuka / AP

В США попытались умолчать факт попадания ракеты украинской системы ПВО по детской больнице

В США надеялись умолчать факт того, что в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета украинской системы ПВО. Вашингтон хочет использовать данную трагедию в качестве повода для очередной поставки оружия ВСУ, выразил уверенность российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО

Анатолий Антоновпосол России в США

Дипломат напомнил, что ответственность за данное преступление Украина попыталась переложить на Россию. По его словам, начавшаяся после этого в США истерия лишь послужила очередным примером антироссийской пропаганды.

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      Наталья Анисеева
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