В России назвали причиной трагедии в Киеве размещение ПВО в жилых кварталах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал причиной инцидента с попаданием ракеты рядом с детской больницей «Охматдет» в Киеве размещение Украиной систем противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах. Его заявление передает РИА Новости.
По его словам, есть основания полагать, что упавшая на больницу ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была запущена для перехвата удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по военному заводу имени Артема.
Небензя подчеркнул, что завод находится примерно в двух километрах от места трагедии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с попаданием ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве является PR-операцией на крови. По его словам, трагедия используется для создания «фона», который сопровождал бы участие Владимира Зеленского в саммите НАТО.