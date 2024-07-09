В России назвали причиной трагедии в Киеве размещение ПВО в жилых кварталах

Небензя назвал причиной трагедии в Киеве размещение ПВО в жилых кварталах

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал причиной инцидента с попаданием ракеты рядом с детской больницей «Охматдет» в Киеве размещение Украиной систем противовоздушной обороны (ПВО) в жилых кварталах. Его заявление передает РИА Новости.

По его словам, есть основания полагать, что упавшая на больницу ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была запущена для перехвата удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по военному заводу имени Артема.

Небензя подчеркнул, что завод находится примерно в двух километрах от места трагедии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с попаданием ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве является PR-операцией на крови. По его словам, трагедия используется для создания «фона», который сопровождал бы участие Владимира Зеленского в саммите НАТО.