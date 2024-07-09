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17:18, 9 июля 2024Бывший СССР

Песков назвал историю с детской больницей в Киеве «PR-операцией на крови»

Песков: история с больницей в Киеве — PR-операция на крови
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что история с детской больницей «Охматдет» в Киеве является PR-операцией на крови. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все PR-операции, причем PR-операции на крови», — заявил Песков.

Он добавил, что в Киеве была неправильным образом применена ракета противовоздушной обороны, которая и попала в детскую больницу.

«Это действительно трагедия, но она используется для создания фона, который сопровождал бы участие [президента Украины Владимира] Зеленского на саммите НАТО», — добавил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что попадание ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS на территорию детской больницы в Киеве подтверждено.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — заявила пресс-секретарь МИД. Она добавила, что поблизости от больницы находятся объекты Министерства обороны Украины.

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      Валентин Карант
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