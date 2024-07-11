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08:01, 11 июля 2024Из жизни

«Лучшая эскортница Австралии» назвала причины популярности секс-услуг

Фото: Tattoboo / Shutterstock / Fotodom

Катия Кортес, которая получила приз «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards — 2024, рассказала, почему многие мужчины отдают предпочтение услугам секс-работниц. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

28-летняя порномодель рассказала, что одной из причин является время. «Мне кажется, мы часто забываем, сколько нужно времени, чтобы переспать с кем-то "по-быстрому". Вам придется тратить время на приложения для знакомств, либо ходить по барам, — заявила Кортес. — А, например, у вас плотный график, срочно нужен секс, и такой роскоши, как время, нет».

Она также отметила, что у нее много клиентов-бизнесменов, которые просто не успевают знакомиться с девушками. Еще одной причиной популярности экскортниц, по мнению Кортес, является отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания. Кроме того, австралийка считает, что покупка услуг секс-работниц в итоге обходится дешевле, чем свидания, ужины в ресторанах и прочие романтические ритуалы. Также, по ее словам, некоторые мужчины любят секс и не хотят обманывать женщин.

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«У меня было много клиентов, которые прям 10 из 10, и я не могла не поинтересоваться: "Ты довольно симпатичный парень, у тебя точно не будет проблем с девушками. Зачем платить за секс?" И их ответы почти всегда одинаковые: "Это правда, но я не хочу никому врать"», — поделилась опытом Кортес.

Еще одна причина, по ее мнению, связана с желанием поэкспериментировать в постели — например, попробовать фетишистские практики. Последней причиной популярности своей профессии Кортес назвала измены. Она объяснила, что многие мужчины, которые неверны женам, предпочитают платить за секс, так как это безопаснее, чем заводить роман на стороне.

Ранее Кортес пожаловалась на трудности в личной жизни из-за своей работы. По ее словам, оказалось непросто найти партнера, способного принять род ее деятельности.

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      Никита Савин
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