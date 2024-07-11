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15:07, 11 июля 2024Россия

Мансарда девятиэтажки загорелась под Москвой

«112»: мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске

Кадр: Telegram-канал «112»

Мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Все произошло на улице Веллинга. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, остановить его пока не удается. На месте начали работу сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, жильцы успели эвакуироваться.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на территории предприятия в Химках, занимающегося производством керамической плитки. Изначально МЧС сообщало, что огнем охвачены 80 квадратных метров, однако позже уточнило, что площадь возгорания выросла до двух тысяч «квадратов».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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