Мансарда девятиэтажки загорелась под Москвой

«112»: мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске

Мансарда девятиэтажного дома загорелась в подмосковном Подольске. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Все произошло на улице Веллинга. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров, остановить его пока не удается. На месте начали работу сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, жильцы успели эвакуироваться.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на территории предприятия в Химках, занимающегося производством керамической плитки. Изначально МЧС сообщало, что огнем охвачены 80 квадратных метров, однако позже уточнило, что площадь возгорания выросла до двух тысяч «квадратов».