Гигантский столб черного дыма над подмосковным предприятием сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на территории предприятия в Химках

Очевидцы сняли на видео гигантский столб черного дыма над предприятием в подмосковных Химках. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Судя по опубликованным кадрам, огнем охвачена крыша предприятия. Над ней поднимается мощный столб дыма высотой сотни метров. По сообщению портала, при пожаре никто не пострадал.

Известно, что пожар вспыхнул на территории предприятия, занимающегося производством керамической плитки. Изначально МЧС сообщало, что огнем охвачены 80 квадратных метров, однако позже уточнило, что площадь возгорания выросла до 2 тысяч «квадратов».

Днем ранее очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части.