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08:11, 11 июля 2024Россия

Пожар вспыхнул на подмосковном предприятии

РЕН ТВ: на предприятии в подмосковных Химках вспыхнул пожар

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

На предприятии по производству керамических плит в подмосковных Химках вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Судя по опубликованному изданием снимку, над цехом предприятия поднимается большой столб черного дыма.

Есть ли пострадавшие, не уточняется. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. «На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники», — подытожили спасатели.

Днем ранее очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части.

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      Марк Леонов
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