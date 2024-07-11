Пожар вспыхнул на подмосковном предприятии

РЕН ТВ: на предприятии в подмосковных Химках вспыхнул пожар

На предприятии по производству керамических плит в подмосковных Химках вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Судя по опубликованному изданием снимку, над цехом предприятия поднимается большой столб черного дыма.

Есть ли пострадавшие, не уточняется. В МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. «На месте работают 26 специалистов и 7 единиц техники», — подытожили спасатели.

Днем ранее очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части.