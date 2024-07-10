Очевидцы сообщили о взрыве в российском регионе неподалеку от воинской части

В Волгоградской области произошел взрыв, в небо поднялся столб дыма

Очевидцы сообщили о взрыве, прогремевшем в одном из населенных пунктов Волгоградской области. Снятое ими видео опубликовало издание V1.ru в Telegram.

На кадрах видно поднявшийся в небо столб черного дыма. Мужской голос за кадром говорит, что перед этим был слышен громкий звук, похожий на грохот взрыва.

Речь в видео идет о поселке Котлубань. Сведений о возможных причинах ЧП не приводится.

По данным из открытых источников, там расположена воинская часть и склад боеприпасов. В 2023-м году в этом населенном пункте произошел пожар. По словам местных жителей, тогда звуки вторичной детонации было слышно из соседних сел.

9 июля стало известно об атаке беспилотников по нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. После того как на предприятие спикировали несколько дронов, там начался сильный пожар. Потушить его смогли лишь спустя сутки.