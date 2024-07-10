Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

МЧС: пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидировали

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, начавшийся после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание ликвидировали 10 июля в 3:40 по московскому времени. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее, в ночь на 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Волгоградскую область при помощи беспилотников. По словам губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков одного из них начался пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону. Также загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили.

Помимо этого, о вероятном падении обломков дрона сообщили жители станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района региона. По их словам, в результате загорелось поле с озимой пшеницей. Пожар уничтожил около 40 гектаров посадок.