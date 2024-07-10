Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 10 июля 2024Россия

Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

МЧС: пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидировали

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, начавшийся после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание ликвидировали 10 июля в 3:40 по московскому времени. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее, в ночь на 9 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на Волгоградскую область при помощи беспилотников. По словам губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков одного из них начался пожар на нефтебазе в городе Калаче-на-Дону. Также загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили.

Помимо этого, о вероятном падении обломков дрона сообщили жители станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района региона. По их словам, в результате загорелось поле с озимой пшеницей. Пожар уничтожил около 40 гектаров посадок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Бог разберется без советов». В России ответили Пугачевой на обвинение в обстреле детской больницы в Киеве

      В Совфеде оценили угрозу Саудовской Аравии странам G7 из-за активов России

      Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

      Воронежский губернатор сообщил об отсутствии разрушений после атаки БПЛА

      Российские следователи решили проверить детский лагерь из-за скандала с вожатыми

      Пассажир самолета засунул руку в шорты попутчице и был обвинен в домогательствах

      Украина попыталась атаковать два региона России

      Пожар на российской нефтебазе после атаки беспилотника потушили спустя сутки

      Новые активы бывших сотрудников МВД России по делу о рекордной взятке арестованы

      Семья наемника из Колумбии попросила вернуть его тело с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше