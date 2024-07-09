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12:48, 9 июля 2024Россия

Стало известно еще об одном упавшем в Волгоградской области беспилотнике

V1.ru: обломки БПЛА нашли в поле у станицы Усть-Хоперская под Волгоградом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Волгоградской области жители станицы Усть-Хоперская Серафимовичского района нашли в близлежащем поле обломки еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пытавшегося атаковать регион. Об этом стало известно порталу V1.ru.

По словам очевидцев, беспилотник рухнул около 2:30 ночи по московскому времени. Они рассказали, что дрон врезался в лесополосу и упал в поле с озимой пшеницей, которое загорелось. «Как мы потом узнали, на поле площадью 200 гектаров выгорела пятая часть — примерно 40 гектаров хлеба было уничтожено», — цитирует местных жителей издание.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля в результате падения обломков беспилотников начался пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Помимо этого, загорелась подстанция в городе Фролово — там огонь оперативно потушили. Как рассказали очевидцы, нефтебазу попытались атаковать как минимум шесть летательных аппаратов.

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Кроме того, в Минобороны России отчитались, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотников Вооруженных сил Украины. В Ростовской области сбили 21 дрон, в Курской — семь, в Астраханской — пять, в Белгородской — три, а в Воронежской — два

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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