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09:49, 11 июля 2024Россия

Медведев описал ответ России на необратимый путь Украины в НАТО

Медведев: путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением и того, и другого

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением и Украины, и самого североатлантического альянса. Так в своем Telegram-канале описал ответ Москвы на поддержку НАТО курса на полную евроатлантическую интеграцию Украины заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик начал пост с того, что привел цитату заявления из вашингтонской декларации НАТО, в которой декларировалась поддержка Украины и назвал подписантов декларации врагами России.

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