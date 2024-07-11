Медведев описал ответ России на необратимый путь Украины в НАТО

Медведев: путь Украины в НАТО должен закончиться исчезновением и того, и другого

Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением и Украины, и самого североатлантического альянса. Так в своем Telegram-канале описал ответ Москвы на поддержку НАТО курса на полную евроатлантическую интеграцию Украины заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик начал пост с того, что привел цитату заявления из вашингтонской декларации НАТО, в которой декларировалась поддержка Украины и назвал подписантов декларации врагами России.