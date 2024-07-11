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09:27, 11 июля 2024Силовые структуры

Мигрант оскорбительно высказывался о русских и попал под следствие

СК: в Приморье задержали мигранта, оскорбительно высказывавшегося о русских

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Приморском крае следователи задержали 20-летнего мигранта, оскорбительно высказывавшегося о местных жителях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, 8 июля около дома на улице Фрунзе в Артеме подозреваемый угрожал насилием гражданам и оскорблял их. Видеозапись с его поведением распространилась в сети. На запечатленных кадрах иностранец нецензурно высказывался о русских, отмечает РИА Новости.

Следователи возбудили дело по пункту «а» части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности») УК РФ. Мужчину проверят на законность получения российского гражданства.

Ранее стало известно, что Зеленоградский районный суд Москвы заключил под стражу блогера Александра Соколовского, который во время стрима оскорблял участников специальной военной операции и угрожал им расправой.

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      Екатерина Кашурникова
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