Москвичи отвернулись от покупки недвижимости

Эксперт Летенков: спрос на готовое жилье в Москве упал втрое

Москвичи отвернулись от покупки готовых квартир: интерес к столичному жилью упал втрое. Такими данными с «Лентой.ру» поделился генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

В данный момент московский рынок недвижимости переживает период неопределенности, рассказал эксперт. «На сегодняшний день рынок недвижимости Москвы и Подмосковья находится в состоянии определённого анабиоза. Спрос на покупку существенно упал, уменьшившись более чем в три раза. Это связано с общим летним спадом активности и ожиданием будущих изменений», — пояснил Летенков. На спросе также сказывается прекращение льготных кредитов — потенциальные ипотечники вынуждены менять свои планы.

Большая часть лотов продается владельцами, а не агентствами — этот фактор стабилизирует цены. В то же время часть объектов потеряли в цене до пяти процентов, некоторые, наоборот, — прибавили три-пять процентов. Продавать по повышенным ценам сейчас неразумно, отмечает специалист — высокого спроса сейчас не наблюдается ни в одном из сегментов. Зато варианты со скидками находят покупателя оперативно даже при отсутствии ремонта. Неликвидные квартиры уже сегодня теряют в цене порядка трех-пяти процентов. Ситуация должна измениться к осени, успокаивает Летенков.

Ранее сообщалось, что в мегаполисе резко подскочило предложение квартир с террасами. За год ассортимент вырос на 83 процента. Эксперты связывают это с трендами на экологичность и инновационную архитектуру.