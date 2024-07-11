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14:42, 11 июля 2024Из жизни

Мужчина уснул на надувном круге и уплыл в океан

На Тайване 58-летний мужчина уснул на надувном круге и провел 19 часов в море

Кадр: 東森新聞 CH51 / YouTube

На Тайване рыбаки спасли мужчину, который уснул на надувном круге и случайно уплыл в открытое море. Об этом сообщает Oddity Central.

7 июля экипаж рыболовецкого судна, направлявшегося в порт Нового Тайбэя, заметил странный объект на воде в нескольких километрах от берега. Когда рыбаки подплыли ближе, стало ясно, что объектом является большой детский надувной круг для купания, за который держится мужчина.

После подъема на борт 58-летний тайванец рассказал, что его зовут Хун Нань и накануне он решил немного поплавать на круге, чтобы освежиться после рабочего дня. Он помнил, как немного выпил, вошел в воду около шести часов вечера и лег на круг. Проснулся мужчина через несколько часов посреди океана. Всего он провел в открытом море около 19 часов.

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Нань был обезвожен, но в остальном здоров. Его доставили в больницу, откуда вскоре отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Японии женщину унесло течением на 80 километров от берега. Она также плавала у берега на надувном круге.

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      Никита Савин
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