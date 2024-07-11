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06:00, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина задумался о разводе после восьми лет брака из-за одной брошенной женой фразы

Фото: Etienne Boulanger / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как услышал от жены во время ссоры одну фразу, которая сильно его задела. По словам 34-летнего мужчины, он начал задумываться о разводе после восьми лет брака.

Автор поста отметил, что в последние месяцы они с женой периодически спорили из-за денег. «Главная причина для споров — тот факт, что я хочу свозить семью в отпуск в другой штат, а жена хочет накопить денег, чтобы в следующем году мы поехали за границу», — пояснил он.

В прошлом месяце у них снова возник спор на эту тему, во время которого супруга всерьез рассердилась. В какой-то момент она обронила, что хотела бы, чтобы половой орган мужа был больше, однако человек не всегда получает желаемое.

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«Это задело меня. Я в курсе, что у меня член среднего размера, но до этого времени никто никогда не жаловался на это. Когда я услышал такое от своей жены, то просто был ошеломлен», — признался рассказчик. По его словам, в последующие дни он практически не разговаривал с супругой, хотя она неоднократно извинялась перед ним. Кроме того, он не стал отмечать свой день рождения и попросил жену вернуть подарок, который она ему вручила. Автор поста добавил, что стал всерьез задумываться о разводе.

«Проблема не в том, что она сказала именно это, а в том, что она сказала это в гневе, пытаясь сделать тебе больно», «Она сказала тебе нечто настолько ранящее, от чего сложно восстановиться», — поддержали мужчину пользователи Reddit. Вместе с тем большинство сочли опрометчивым решение о разводе из-за одной фразы и посоветовали автору поста сначала попробовать семейную психотерапию.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что задумалась о расставании с бойфрендом после того, как заглянула в его телефон. Многие комментаторы поддержали ее решение.

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      Олег Давыдов
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