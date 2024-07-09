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08:00, 9 июля 2024Интернет и СМИ

Знающая об интересе бойфренда к порно девушка проверила его телефон и задумалась о разрыве

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Девушка рассказала на портале Reddit, что заглянула в телефон бойфренда и задумалась о расставании. Пользователи портала сочли ее беспокойство обоснованным и посоветовали разорвать отношения.

По словам 25-летней девушки, они с парнем состоят в отношениях восемь лет, однако в течение этого времени они периодически расставались и снова сходились. Недавно автор поста проверила телефон возлюбленного и обнаружила в нем множество фотографий разных девушкек из соцсети Snapchat. «Там были и откровенные снимки, и, например, фото, где девушка повернулась, а он сделал скриншот ее зада. Там даже были фотографии девушек в леггинсах и все такое, мне это показалось странным», — добавила рассказчица.

Она отметила, что ее молодой человек очень активен в сексуальном плане. По словам рассказчицы, парень сердится, когда она отказывает ему в интимной близости. «Он всегда пытается заснять наш секс на камеру, не спрашивая у меня разрешения. Также я знаю, что он смотрит порно», — добавила девушка.

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В заключение девушка поинтересовалась, стоит ли ей расстаться с бойфрендом. «Он правда ведет себя странно, у него зависимость от секса? Или мне стоит смириться с этим? А другие парни делают то же самое?» — спросила она.

Многие комментаторы сочли поведение бойфренда девушки ненормальным и назвали его извращенцем. «Серьезно, расстанься с ним. Ты заслуживаешь лучшего», «Ты потратила восемь лет на этого извращенца, не допусти, чтобы дошло до девяти лет», «Пожалуйста, беги от него. Все то, что ты описала, плохо, но особенно плохо то, что он пытался записать тебя на видео без твоего согласия», — посоветовали они автору поста.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, что увидела публикации мужа в интернете и подала на развод. Большинство комментаторов поддержало решение рассказчицы.

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      Олег Давыдов
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